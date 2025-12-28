Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa xuống sân bay Nội Bài, Lê Văn Hùng ra đầu thú

28-12-2025 - 21:07 PM | Xã hội

Sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng bị truy nã Lê Văn Hùng đã về nước và ra đầu thú ngay khi vừa xuống máy bay tại sân bay Nội Bài.

Lê Văn Hùng ra đầu thú ngay khi xuống máy bay Nội Bài sau thời gian lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Lê Văn Hùng đã tự nguyện đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật sau khi được lực lượng Công an vận động.

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sau quá trình kiên trì vận động, thuyết phục, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Văn Hùng (SN 1990, trú thôn 1 Phúc Khê, xã Phong Nha) về nước ra đầu thú, chấm dứt thời gian lẩn trốn ở nước ngoài.

Trước đó, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30-7-2022 tại thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là thôn 3 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị). Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, trong thời gian điều tra, bị can Lê Văn Hùng không có mặt tại địa phương và đã xuất cảnh ra nước ngoài. Ngày 16-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã đối với Hùng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an xã Phong Nha và gia đình bị can đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục, kêu gọi Lê Văn Hùng tự nguyện trở về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thông qua gia đình, Lê Văn Hùng đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và bày tỏ nguyện vọng về nước đầu thú. Đến ngày 28-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Phong Nha và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Văn Hùng ngay khi vừa xuống máy bay, kết thúc quá trình Hùng trốn chạy kéo dài nhiều năm.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

