Đột kích 2 quán bar trong đêm, tạm giữ hình sự 12 đối tượng

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 28/12 cho biết, đơn vị vừa kiểm tra 2 quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 23h50’ ngày 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra quán bar Maybach và quán bar Qlounge 135 tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Nhiều đối tượng được đưa về cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Thời điểm kiểm tra, 2 quán bar đang mở nhạc với công suất lớn. Qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ đủ căn cứ tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng, truy xét nóng nguồn ma túy, bắt giữ 04 đối tượng trên địa bàn có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho các đối tượng sử dụng ở 2 quán bar.

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, bắt giữ đối tượng vi phạm về ma túy - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Tang vật thu giữ tổng cộng 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi zíp bên trong có chứa ma túy ketamine, 06 túi ma túy nước vui, 05 bình khí N20 và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không bao che, không tiếp tay cho tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nói riêng. Mọi hành vi phạm tội hoặc bao che, tiếp tay cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời điều tra, giải quyết.