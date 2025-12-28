Một camera AI phát hiện 1.000 lỗi vi phạm chỉ trong 4 ngày

Một chương trình thử nghiệm camera giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hy Lạp vừa ghi nhận hàng nghìn vi phạm chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, cho thấy công nghệ này ngày càng được các cơ quan quản lý áp dụng để giám sát và xử lý lỗi vi phạm trên đường.

Camera AI đang được triển khai để phát hiện lỗi giao thông tại Hy Lạp. Ảnh: Carscoops

Trong một thử nghiệm tại Athens, Hy Lạp, một camera AI duy nhất đã phát hiện khoảng 2.500 vi phạm chỉ trong bốn ngày kể từ khi được triển khai ở tám khu vực thử nghiệm, và còn được mở rộng thêm trong thời gian tới khi các cơ quan chức năng đẩy mạnh triển khai giám sát giao thông bằng AI.

Camera AI là một phần của xu hướng sử dụng công nghệ tự động để thay thế một phần nhiệm vụ giám sát truyền thống vốn dựa vào lực lượng cảnh sát. Với thuật toán nhận diện hình ảnh, hệ thống này có thể tự động ghi lại hình ảnh, phân tích hành vi vi phạm và in/ghi nhận thời gian, vị trí sau đó gửi dữ liệu về trung tâm xử lý. Điều này tạo ra phương thức xử lý vi phạm nhanh, liên tục và ít phụ thuộc nhân lực hơn trước.

Hà Nội cũng đang áp dụng Camera AI. Ảnh: MXH

Trong khi đó, thử nghiệm camera AI tại Hà Nội cũng cho kết quả rõ rệt sau khi Trung tâm điều khiển giao thông thông minh đi vào vận hành. Hệ thống hơn 1.800 camera AI đã được lắp đặt tại nhiều nút giao thông trọng điểm, với khả năng phát hiện gần 400 vi phạm chỉ trong ba ngày đầu vận hành.

Các lỗi vi phạm do camera AI ghi nhận chủ yếu là vượt đèn đỏ, chiếm đa số trong các trường hợp được xác định. Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho việc lập hồ sơ xử phạt “phạt nguội” về sau.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện lỗi vi phạm, các hệ thống AI này còn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giám sát lưu lượng giao thông, phát hiện ùn tắc và tai nạn theo thời gian thực, từ đó giúp lực lượng chức năng điều tiết giao thông hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc đưa camera AI vào vận hành cũng đặt ra câu hỏi về tác động đối với người lái và chi phí xử lý vi phạm, cũng như cách cân bằng giữa giám sát tự động và quyền riêng tư cá nhân. Trong khi nhiều quốc gia và thành phố tiếp tục thử nghiệm và mở rộng quy mô, các nhà chức trách vẫn đang điều chỉnh quy trình để tối ưu hóa cả an toàn giao thông và sự chấp hành luật pháp trong môi trường đô thị hiện đại.