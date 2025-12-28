Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực hư chuyến bay chuyển viện từ Phú Quý vào đất liền giá gần nửa tỉ đồng

28-12-2025 - 20:13 PM | Xã hội

Địa phương xác nhận việc thuê trực thăng chuyển viện là có thật, song mức giá sau đó đã được thương lượng giảm xuống

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một chuyến bay trực thăng có giá gần nửa tỉ đồng được thuê để chuyển viện một bệnh nhân từ đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) vào đất liền cấp cứu, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Sự việc xảy ra khi một người dân trên đảo Phú Quý phải thuê trực thăng đưa người thân vào đất liền điều trị do tình trạng bệnh nguy kịch, trong bối cảnh giao thông đường biển bị gián đoạn bởi thời tiết xấu.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý xác nhận thông tin thuê trực thăng cấp cứu là có thật.

Thực hư chuyến bay chuyển viện từ Phú Quý vào đất liền giá gần nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Trực thăng chuyển viện bệnh nhân từ Phú Quý vào đất liền. Ảnh: DT

Ông cho biết, mức giá ban đầu do đơn vị cung cấp dịch vụ báo cho gia đình bệnh nhân là khoảng 450 triệu đồng cho một chuyến bay.

Sau khi hai bên thương lượng, chi phí thực tế được thống nhất còn khoảng 350 triệu đồng.

Theo người này, đặc khu Phú Quý có đặc thù là hải đảo xa đất liền, điều kiện thời tiết thường xuyên diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa gió bấc.

Có những thời điểm sóng gió lớn kéo dài khiến tàu cao tốc không thể hoạt động, việc di chuyển bằng đường biển hoàn toàn bị tê liệt.

"Trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, nếu không thể đi tàu thì người dân buộc phải chấp nhận phương án thuê trực thăng, dù chi phí rất cao” - lãnh đạo đặc khu Phú Quý nói và cho rằng đây là tình huống bất khả kháng, xuất phát từ điều kiện tự nhiên và hạ tầng giao thông đặc thù của đảo.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân chuyển cấp cứu bằng trực thăng nói trên là một thầy giáo, đang giảng dạy tại Phú Quý.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dùng thắc mắc về yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ mới, Zalo nói gì?

Người dùng thắc mắc về yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ mới, Zalo nói gì? Nổi bật

Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai

Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai Nổi bật

Bắt trùm lừa đảo ở Campuchia Phạm Văn Diệm và nhiều "nhân viên sale"

Bắt trùm lừa đảo ở Campuchia Phạm Văn Diệm và nhiều "nhân viên sale"

19:59 , 28/12/2025
Một camera AI phát hiện 1.000 lỗi vi phạm chỉ trong 4 ngày

Một camera AI phát hiện 1.000 lỗi vi phạm chỉ trong 4 ngày

19:49 , 28/12/2025
Lửa đỏ rực bao trùm dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội

Lửa đỏ rực bao trùm dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội

19:32 , 28/12/2025
Hợp đồng lao động điện tử bắt buộc từ ngày 1-7-2026

Hợp đồng lao động điện tử bắt buộc từ ngày 1-7-2026

18:48 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên