Bắt trùm lừa đảo ở Campuchia Phạm Văn Diệm và nhiều "nhân viên sale"

28-12-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Tại thời điểm triệt phá, cảnh sát đã bắt giữ 22 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật quan trọng liên quan đến hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Công an Hà Tĩnh ngày 28/12 cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa đường dây lừa đảo không gian mạng xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu, bắt giữ 22 đối tượng.

Lực lượng chức năng xác định đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi với sự phối hợp của nhiều đơn vị như Bộ Công an, Công an Campuchia cùng Công an các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh. Đường dây này được điều hành bởi các "tổng quản" người Việt Nam nhưng đặt trụ sở hoạt động tại nước ngoài để tránh né sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật.

Nhóm nữ trong vai nhân viên sale - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Lương Xuân Duyên là đối tượng trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo tại Myanmar. Trong khi đó, Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú huyện An Lão, Hải Phòng) cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia. Diệm trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt, thiết lập một "trụ sở" trá hình để tổ chức vận hành các kịch bản lừa đảo nhắm vào người dân trong nước.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến 120 tỷ đồng. Tại thời điểm triệt phá, cảnh sát đã bắt giữ 22 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật quan trọng liên quan đến hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước để mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

