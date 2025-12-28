Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Thị Huyền Thu sinh năm 1996

28-12-2025 - 13:54 PM | Xã hội

Mở rộng điều tra, Công an phường Phú Thượng đã xác định nguồn gốc số hàng là của Nguyễn Thị Huyền Thu.

Công an TP Hà Nội ngày 28/12 cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa bắt giữ vụ mua bán hơn 250 kg pháo nổ trái phép

Trước đó, khoảng 13h30’ ngày 15/12/2025, tại khu vực đường nội khu Khu đô thị Nam Thăng Long, Tổ công tác của Công an phường Phú Thượng phát hiện một xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong thùng xe có 11 kiện hàng hình hộp chữ nhật đều là pháo nổ. Đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận được Lê Tiến Anh (SN 2006; trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) thuê vận chuyển hàng.

Công an phường Phú Thượng đã triệu tập Lê Tiến Anh đến cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo bị thu giữ là của mình. Tại chỗ ở của Lê Tiến Anh, cơ quan Công an thu giữ thêm khoảng 50 kg pháo các loại. Tổng số lượng pháo nổ thu giữ là 257,743 kg.

Đối tượng Lê Tiến Anh cùng tang vật thu giữ - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Mở rộng điều tra, Công an phường Phú Thượng đã xác định nguồn gốc số pháo trên là của Nguyễn Thị Huyền Thu (SN: 1996, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Tại chỗ ở của Thu, cơ quan Công an thu giữ 2 hộp pháo có khối lượng là 350 gam.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Thu và Lê Tiến Anh về tội buôn bán hàng cấm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dùng thắc mắc về yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ mới, Zalo nói gì?

Người dùng thắc mắc về yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ mới, Zalo nói gì? Nổi bật

Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai

Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai Nổi bật

Công an TPHCM khám xét 2 địa điểm, bắt 5 người

Công an TPHCM khám xét 2 địa điểm, bắt 5 người

13:39 , 28/12/2025
Công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp nào?

Công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp nào?

13:11 , 28/12/2025
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ các vi phạm tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ các vi phạm tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

12:36 , 28/12/2025
Xôn xao clip 7 người đàn ông đi ô tô nhưng "quên" trả tiền 7 tô phở đặc biệt ở TPHCM

Xôn xao clip 7 người đàn ông đi ô tô nhưng "quên" trả tiền 7 tô phở đặc biệt ở TPHCM

11:44 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên