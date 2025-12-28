Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xôn xao clip 7 người đàn ông đi ô tô nhưng "quên" trả tiền 7 tô phở đặc biệt ở TPHCM

28-12-2025 - 11:44 AM | Xã hội

Một nhóm thực khách ăn sáng tại quán phở ở TPHCM đã "quên" thanh toán hoá đơn 1 triệu đồng và chủ quán đăng bài lên mạng xã hội

Ngày 28-12, mạng xã hội xôn xao clip một nhóm 7 người đàn ông "quên" thanh toán hoá đơn 1 triệu đồng tại quán phở K. trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường An Đông (TPHCM).

Sau khi phát hiện vụ việc, quán phở đã đăng clip, hoá đơn lên mạng xã hội mong rằng khách xem được sẽ liên hệ thanh toán.

"Quên" hoá đơn 1 triệu đồng

"Chuyện là sáng nay có nhóm khách nam vào quán phở kêu 7 tô đặc biệt và 1 chén tuỷ, trứng mà các anh chưa thanh toán cho em. Mấy anh ăn xong lần lượt đứng lên đi về hết, có thể là mấy anh đã lỡ quên mất việc thanh toán. Mong mấy anh thấy đoạn clip này và quay lại thanh toán giúp em nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ" - chủ quán phở đăng trên Facebook.

Xôn xao clip 7 người đàn ông "quên" trả 1triệu đồng tiền phở - Ảnh 1.

Chủ quán phở đau đầu vì khách "quên" thanh toán hoá đơn 1 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ quán phở K. cho biết thông tin 7 người đàn ông "quên" thanh toán hoá đơn sau khi ăn sáng tại quán là có thật.

Họ đi ô tô, do quán không có sân cho ô tô nên họ dừng xe ở chỗ khác đi bộ đến quán. Nhóm khách kêu 7 tô phở đặc biệt tổng cộng 945.000 đồng kèm theo một chén tuỷ, trứng 55.000 đồng. Sau khi ăn xong thì 5 người rời quán trước, 2 người còn lại ngồi tại bàn.

"Lúc này cô tạp vụ quán hỏi thanh toán tiền hả thì họ chần chừ. Sau đó, do quán đông nên ai cũng lo phần việc riêng. Cuối cùng là tất cả nhóm người rời quán mà quên luôn thanh toán" - chủ quán phở chia sẻ.

Theo chủ quán, việc khách ăn uống quên thanh toán là chuyện thường xảy ra, sau đó họ ghé ăn và thanh toán lại cho quán.

Lần đầu gặp phải

"Tuy nhiên, hoá đơn 1 triệu đồng mà "quên" thì đây là lần đầu quán mới có trải nghiệm lạ như vậy. Mong rằng khách biết thông tin hãy liên hệ, chuyển khoản thanh toán cho quán" - chủ quán phở K. nói thêm

Việc khách ăn uống "quên" trả tiền vẫn thường xuyên xảy ra và bị chủ quán đăng bài lên mạng xã hội.

Tháng 7-2023, chủ một nhà hàng hải sải ở TP Hạ Long đã đăng thông tin lên truy tìm nhóm khách "quên" thanh toán hoá đơn hơn 3,5 triệu đồng.

Cụ thể, nhóm 6 du khách (2 nam, 4 nữ) đi ô tô đến ăn hải sản tại nhà hàng rồi rời đi mà không thanh toán hơn, trong đó tiền tôm hùm chiếm khoảng một nửa.

Do nhà hàng đông khách, nhân viên không kịp phát hiện và đến nay nhóm này vẫn không liên hệ trả tiền, nhà hàng chỉ có hình ảnh từ camera.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

