Công an TPHCM khám xét 2 địa điểm, bắt 5 người

Ngày 28-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ Hoàn), Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005).

Năm người này bị khởi tố, bắt để tạm giam về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Sản xuất hàng nguy hiểm

Công an TPHCM bắt 5 người và đang mở rộng điều tra

Trước đó, sáng 13-12, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ kiểm tra hành chính tại căn nhà không số trên địa bàn, phát hiện các đối tượng đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có công dụng, chức năng dược liệu.

Tang vật vụ án Công an TPHCM thu giữ

Hỗn hợp được tạo thành theo tỉ lệ tùy ý, mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp và đóng màng co để hoàn thiện thành phẩm.

Nguồn hóa chất sử dụng không phải dược chất, chỉ là tinh dầu, dung môi, chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương, không có tác dụng điều trị, giảm đau, sát khuẩn như bao bì thể hiện.

CLIP Công an TPHCM khám xét cơ sở sản xuất hàng giả

Sản phẩm làm giả này tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu; đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

Mở rộng điều tra

Sau khi lập biên bản, Đoàn kiểm tra tiếp tục khám xét địa điểm thứ 2 tại số 5 Võ Văn Bích, ấp 15, xã Bình Mỹ (TPHCM) thu giữ hơn 4.300 chai dầu thành phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ máy ép nhiệt, can dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ sản xuất hàng giả.

Tang vật và tài liệu liên quan bị Công an TPHCM thu giữ

Điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng.

Đáng chú ý, địa điểm sản xuất, cất giấu số hàng giả mà các đối tượng lựa chọn đều ở những nơi thưa thớt người, xa khu dân cư nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.