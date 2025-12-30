Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

30-12-2025 - 09:20 AM | Xã hội

Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm phạt nguội bao gồm cả ô tô và xe máy.

Công an TP Hà Nội tối 29/12 đã thông báo danh sách phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống camera AI.

Theo đó, từ ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Qua thời gian thực hiện, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu và nộp phạt nguội

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

