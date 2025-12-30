Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một địa phương yêu cầu dừng hoạt động karaoke 12 ngày để học sinh ôn thi

30-12-2025 - 14:51 PM | Xã hội

UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các hộ karaoke gia đình, cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động từ ngày 29-12-2025 đến 9-1-2026

Ngày 30-12, UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ký văn bản về việc tạm ngừng hoạt động karaoke hộ gia đình và cơ sở hát với nhau.

Theo đó, để tạo điều kiện cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ I, UBND xã Tân Hào yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể, các ấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tạm dừng sử dụng và tham gia các hoạt động sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trưởng các ấp cần vận động hộ karaoke gia đình, cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động từ ngày 29-12-2025 đến ngày 9-1-2026 để tạo điều kiện cho học sinh có không gian học, ôn bài, tập trung cho kỳ thi học kỳ I.

Các cơ sở hát với nhau đã xây phòng cách âm được hoạt động theo lịch đã đăng ký với UBND xã. Các gia đình tổ chức tiệc cưới, hỏi được sử dụng phương tiện phát âm thanh trong 2 ngày (ngày lễ chính và đêm trước lễ chính) nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Riêng các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, xã vẫn tổ chức nếu đã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người từ 70 tuổi trên cả nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng thọ dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Người từ 70 tuổi trên cả nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng thọ dịp Tết Nguyên đán tới đây? Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991 Nổi bật

Chi trả lương hưu, trợ cấp lùi lịch do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chi trả lương hưu, trợ cấp lùi lịch do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

14:38 , 30/12/2025
830 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

830 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:17 , 30/12/2025
Giám đốc "giang hồ" Lê Tuấn Phong vừa bị bắt trong vụ "Được Đất Bắc" là ai?

Giám đốc "giang hồ" Lê Tuấn Phong vừa bị bắt trong vụ "Được Đất Bắc" là ai?

13:40 , 30/12/2025
Công an Hà Nội ra cảnh báo nóng sau khi bắt Nguyễn Hà Giang và anh trai

Công an Hà Nội ra cảnh báo nóng sau khi bắt Nguyễn Hà Giang và anh trai

13:20 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên