Giám đốc "giang hồ" Lê Tuấn Phong vừa bị bắt trong vụ "Được Đất Bắc" là ai?

Ngày 30/12, Công an TP.HCM cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng đã tiếp tục mở rộng điều tra các tổ chức tội phạm hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới vỏ bọc doanh nghiệp. Kết quả, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 15 bị can liên quan đến các băng nhóm đòi nợ thuê có tính chất manh động, tinh vi.

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi lực lượng chức năng triệt phá một số đường dây mua bán nợ trá hình, cho thấy mức độ phức tạp và sự lan rộng của loại tội phạm này.

Phong “Lê” sở hữu kênh Tiktok hơn 243.000 người theo dõi

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, sau khi làm rõ hoạt động của băng nhóm núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc (do Hồ Thành Được - Được "Đất Bắc" cầm đầu), cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhiều doanh nghiệp có phương thức hoạt động tương tự. Nổi bật là Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (tức Phong “Lê”) làm Giám đốc.

Không chỉ giữ vai trò điều hành doanh nghiệp mua bán nợ, Lê Tuấn Phong còn hoạt động khá nổi bật trên mạng xã hội với tư cách Tiktoker. Tài khoản TikTok mang tên “Lê Phong 868” của đối tượng hiện thu hút hơn 243.000 lượt theo dõi.

Trên nền tảng này, Lê Tuấn Phong thường xuyên chia sẻ các đoạn video ghi lại hình ảnh đi chùa, kèm theo những câu chuyện, quan điểm mang màu sắc đạo lý và chiêm nghiệm cuộc sống. Tương tự một số tài khoản có lượng tương tác lớn khác, hắn ta cũng xây dựng ê-kíp hỗ trợ sản xuất video để đăng tải đều đặn.

Nhiều clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với những thông điệp quen thuộc như: “Đừng nhìn thẳng vào mặt trời và đừng soi lòng người”, “Cũng may là không nói lên hai từ ‘giá như’”, hay những lời chia sẻ mang phong cách đời thường như “Dân chợ búa chào quý vị, tuy là dân chợ nhưng nói chuyện phải tử tế”, “Miệng đời cứ để đó, quan trọng là sống đúng với mình”.

Kênh TikTok của Phong. Ảnh: Báo NLĐ

Hiện tượng một số cá nhân có dấu hiệu “giang hồ mạng” như Phong "Lê" xây dựng kênh TikTok không đơn thuần là hoạt động giải trí, mà mang tính chiến lược hình ảnh nhằm tạo vỏ bọc xã hội, che mờ bản chất hành vi phía sau.

Không chỉ Lê Tuấn Phong mà cả Được "Đất Bắc" cũng có kênh Tiktok tương tự cho thấy đây một chiến lược tạo vỏ bọc truyền thông của đường dây này: dùng đạo lý, hình ảnh tích cực và cộng đồng người theo dõi để che mờ quá khứ, giảm sự cảnh giác từ xã hội và phục vụ các mục đích xấu.

Phô trương hình xăm, gây sức ép tâm lý với con nợ

Công an TP.HCM bắt Lê Tuấn Phong. Ảnh: Báo NLĐ

Theo Tuổi Trẻ Online, thủ đoạn chung của các nhóm này là lập pháp nhân doanh nghiệp, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính hình thức với chủ nợ. Thực chất, đây chỉ là tấm bình phong nhằm che giấu hoạt động đòi nợ thuê, né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Mức “phí dịch vụ” mà các đối tượng thu lợi rất cao, phổ biến từ 20% đến 50% số tiền đòi được.

Đi sâu vào hoạt động của nhóm Phong "Lê”, cơ quan điều tra xác định đối tượng này trang bị đồng phục riêng cho nhân viên, thường là áo thun đen in tên doanh nghiệp. Mỗi lần thực hiện việc đòi nợ, Phong chỉ đạo khoảng 5–6 người xăm trổ, mặc đồng phục kéo đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của người vay.

Tại đây, nhóm đối tượng tụ tập đông người, cố tình khoe hình xăm, dùng lời lẽ đe dọa, tạo áp lực tâm lý nặng nề khiến nạn nhân hoang mang, buộc phải giao tiền. Bước đầu, riêng băng nhóm của Phong đã bị làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các nhóm đòi nợ thuê này có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Trong đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai đóng vai trò trung gian, “môi giới” các đơn hàng cho nhiều công ty bảo vệ, vệ sĩ khác cùng tham gia đòi nợ. Hoạt động của chúng diễn ra tại TP.HCM, Đồng Nai và lan sang một số địa phương lân cận.

Thậm chí, có trường hợp sau khi bị xử lý tại TP.HCM, một số đối tượng vẫn tiếp tục di chuyển sang tỉnh khác để tiếp tục hành nghề.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 18 và 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 14 bị can về tội “cưỡng đoạt tài sản” và 1 bị can về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.