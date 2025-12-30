Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh bắt tạm giam Hồ Võ Ngọc Bích Cường

30-12-2025 - 11:57 AM | Xã hội

Hồ Võ Ngọc Bích Cường là đối tượng bị truy nã về hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu).

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Trạch bắt giữ Hồ Võ Ngọc Bích Cường (sinh năm 1970, trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó, Cường bị Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là Công an phường Long Xuyên) kiểm tra, phát hiện khi đang thực hiện hành vi mua bán 1.520 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hero, Jet và Nelson.

Đối tượng truy nã Hồ Võ Ngọc Bích Cường (Ảnh: Công an An Giang).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cường về hành vi nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Cường. Sau gần 5 tháng kể từ ngày phát lệnh truy nã, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã bàn giao đối tượng truy nã Hồ Võ Ngọc Bích Cường cho Công an phường Long Xuyên để thụ lý điều tra theo thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

