Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026

30-12-2025 - 10:18 AM | Xã hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 24/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Mục I Thông tư số 09/2005/TT-BNV về phạm vi và đối tượng áp dụng: Những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này được hưởng phụ cấp đặc biệt, gồm:

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (bao gồm cả trường hợp đang trong thời gian tập sự) đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Thông tư cũng thay thế “Phụ lục danh sách các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới được áp dụng phụ cấp đặc biệt” ban hành kèm theo Thông tư số 09/2005/TTBNV” bằng “Phụ lục danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt” ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 24/2025/TT-BNV có hiệu lực từ 1/1/2026.

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026- Ảnh 1.

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026- Ảnh 2.

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026- Ảnh 3.

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026- Ảnh 4.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

