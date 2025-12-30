Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

30-12-2025 - 11:33 AM | Xã hội

Sau khi Được Đất Bắc sa lưới, Công an TPHCM đã mở rộng điểu tra, thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai cùng 14 đàn em

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai), cùng 14 đối tượng liên quan để điều tra về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Quá trình mở rộng điều tra sau khi bắt Hồ Thành Được (Được Đất Bắc), Công an TPHCM phát hiện nhiều đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

Bao gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức. Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm này.

Theo điều tra, Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất là vỏ bọc pháp nhân phục vụ hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Hình ảnh Lê Phong Gia Lai trên mạng xã hội

Khi có chủ nợ thuê đòi nợ, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được. Sau đó, Phong chỉ đạo nhân viên tìm người vay để gây áp lực đòi tiền.

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai - Ảnh 1.

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai - Ảnh 2.

Các đối tượng đàn em của Lê Phong Gia Lai

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai - Ảnh 3.

Lê Phong Gia Lai tại Công an TPHCM

Để uy hiếp tinh thần con nợ, Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, tổ chức từ 5–6 người mặc áo in tên công ty, để lộ hình xăm, thường xuyên xuất hiện tại nơi ở người vay nhằm đe dọa, buộc giao tiền.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm này thực hiện với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty Mua bán nợ Hoàng Phát cũng dùng hợp đồng giả để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 20% đến 40% tùy trường hợp.

Nhóm Nguyễn Trung Đức tổ chức đòi nợ bài bản, phân công người chỉ đạo, gây áp lực, quay video và cảnh giới. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ để né trách nhiệm.

Công an TPHCM xác định các nhóm này hoạt động liên tỉnh, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026 theo quy định mới nhất

Các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026 theo quy định mới nhất Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991 Nổi bật

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026

10:18 , 30/12/2025
Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

09:20 , 30/12/2025
Người từ 70 tuổi trên cả nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng thọ dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Người từ 70 tuổi trên cả nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng thọ dịp Tết Nguyên đán tới đây?

09:12 , 30/12/2025
Tin vui dịp Tết Nguyên đán 2026: Hàng trăm nghìn người dân Hà Nội sẽ được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt

Tin vui dịp Tết Nguyên đán 2026: Hàng trăm nghìn người dân Hà Nội sẽ được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt

08:37 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên