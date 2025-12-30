CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai), cùng 14 đối tượng liên quan để điều tra về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Quá trình mở rộng điều tra sau khi bắt Hồ Thành Được (Được Đất Bắc), Công an TPHCM phát hiện nhiều đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

Bao gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức. Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm này.

Theo điều tra, Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất là vỏ bọc pháp nhân phục vụ hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Hình ảnh Lê Phong Gia Lai trên mạng xã hội

Khi có chủ nợ thuê đòi nợ, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được. Sau đó, Phong chỉ đạo nhân viên tìm người vay để gây áp lực đòi tiền.

Các đối tượng đàn em của Lê Phong Gia Lai

Lê Phong Gia Lai tại Công an TPHCM

Để uy hiếp tinh thần con nợ, Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, tổ chức từ 5–6 người mặc áo in tên công ty, để lộ hình xăm, thường xuyên xuất hiện tại nơi ở người vay nhằm đe dọa, buộc giao tiền.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm này thực hiện với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty Mua bán nợ Hoàng Phát cũng dùng hợp đồng giả để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 20% đến 40% tùy trường hợp.

Nhóm Nguyễn Trung Đức tổ chức đòi nợ bài bản, phân công người chỉ đạo, gây áp lực, quay video và cảnh giới. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ để né trách nhiệm.

Công an TPHCM xác định các nhóm này hoạt động liên tỉnh, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ.