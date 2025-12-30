Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách phạt nguội 24 giờ qua, người vi phạm nộp phạt theo Nghị định 168

30-12-2025 - 12:43 PM | Xã hội

Hàng loạt phương tiện bị camera AI phát hiện phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm trong 24 giờ qua.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 28/12/2025 đến 12h00’ ngày 29/12/2025), hệ thống camera AI thí điểm tại nội đô Hà Nội và các tuyến cao tốc trọng điểm đã hoạt động hiệu quả, tự động nhận diện và trích xuất dữ liệu nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy), hệ thống AI đã tự động phát hiện 38 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Đồng thời, 31 trường hợp khác cũng bị ghi hình vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tại khu vực này, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 16.495 lượt xe lưu thông, tốc độ trung bình đạt 83 km/h. Qua phân tích hình ảnh kỹ thuật số, hệ thống đã chỉ ra 02 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn theo quy định. Trong khi đó, dữ liệu tại đường Lê Văn Lương cho thấy không có trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường trong thời gian giám sát.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026 theo quy định mới nhất

Các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026 theo quy định mới nhất Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991 Nổi bật

Những điểm người lao động cần biết về trợ cấp thất nghiệp từ 2026

Những điểm người lao động cần biết về trợ cấp thất nghiệp từ 2026

12:16 , 30/12/2025
Ra lệnh bắt tạm giam Hồ Võ Ngọc Bích Cường

Ra lệnh bắt tạm giam Hồ Võ Ngọc Bích Cường

11:57 , 30/12/2025
CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

11:33 , 30/12/2025
Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang từ 1/1/2026

10:18 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên