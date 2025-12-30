Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

830 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

30-12-2025 - 14:17 PM | Xã hội

Những chủ xe có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I và qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật.

Tối 29/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo danh sách phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống camera AI. Danh sách có 545 phương tiện gồm ô tô và xe máy bị phạt nguội. Các phương tiện vi phạm này bị hệ thống camera AI phát hiện.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.

Danh sách các phương tiện vi phạm như sau:

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 19/12/2025 đến ngày 26/12/2025, hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật của lực lượng CSGT đã ghi nhận 285 trường hợp vi phạm.

Danh sách các phương tiện vi phạm như sau:

Xe ô tô vi phạm: 128 xe

Vượt đèn đỏ: 16 trường hợp

23C-025.58; 30G-411.86; 30H-578.08; 98A-128.90; 98A-727.77; 98A-737.37; 98A-761.18; 98C-291.94; 98H-020.40; 98RM-02490; 99A-231.25; 99A-433.96; 99B-140.33; 99C-179.68; 99D-019.51.

Vi phạm vạch kẻ đường: 67 trường hợp

12A-251.91; 12C-006.33; 14A-231.99; 19H-046.77; 20H-021.80; 27E-004.56; 29A-055.07; 29C-715.10; 29C-913.73; 29H-965.84; 30A-791.57; 30B-200.41; 30G-197.73; 30M-062.49; 30P-6229; 34A-938.48; 51H-506.11; 88A-178.24; 98A-043.97; 98A-101.65; 98A-119.30; 98A-181.06; 98A-202.20; 98A-202.84; 98A-206.83; 98A-221.31; 98A-226.19; 98A-246.38; 98A-278.55; 98A-287.18; 98A-417.08; 98A-460.00; 98A-523.21; 98A-656.01; 98A-680.78;

98A-681.62; 98A-710.77; 98A-716.28; 98A-719.11; 98A-748.06; 98A-807.17; 98A-812.47; 98A-849.75; 98A-851.64; 98A-926.53; 98B-021.02; 98B-161.31; 98C-097.58; 98C-136.74; 98C-172.86; 98C-195.62; 98C-254.85; 98C-326.91; 98C-367.64; 98C-372.31; 98H-016.95; 98H-022.43; 98H-045.75; 98LD-005.69;

99A-236.38; 99A-257.41; 99A-516.18; 99A-956.19; 99B-115.63; 99B-117.13; 99B-177.45; 99C-352.64.

Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 28 trường hợp

29A-341.97; 29C-145.86; 29C-728.68; 29H-038.89; 30A-768.75; 30B-102.61; 30L-041.38; 30U-8891; 90A-607.93; 98A-056.27; 98A-237.60; 98A-409.49; 98A-418.99; 98A-600.87; 98A-740.24; 98A-776.07; 98A-923.04; 98A-2099; 98B-061.76; 98H-046.27; 99A-268.14; 99A-831.81; 99B-079.20; 99B-122.11; 99C-187.16; 99D-023.74.

Dừng xe gầm cầu vượt: 14 trường hợp

12A-176.20; 29H-002.51; 29K-043.30; 30E-572.24; 30H-965.01; 30L-509.57; 88C-257.20; 89A-797.15; 89B-019.71; 98A-315.61; 98A-566.19; 98A-728.22; 98A-728.69; 99B-129.03.

Chạy quá tốc độ quy định: 03 trường hợp

23B-000.87; 98B-147.71; 98C-341.24.

Xe mô tô vi phạm: 157 xe

Vượt đèn đỏ: 79 trường hợp

11AL-009.69; 15AE-062.67; 22AA-186.31; 26B2-622.28; 29L1-317.17;

98AA-067.84; 98AA-076.11; 98AA-084.55; 98AA-091.16; 98AA-100.96; 98AA-121.99; 98AA-127.52; 98AA-452.21; 98AB-029.73; 98AG-024.78; 98AH-085.73; 98AK-083.86; 98B1-056.78; 98B1-168.67; 98B1-184.59; 98B1-210.10; 98B1-250.77; 98B1-414.98; 98B1-420.24; 98B1-494.50; 98B1-781.16; 98B1-841.28; 98B1-873.31; 98B1-950.36; 98B2-026.45; 98B2-030.88;

98B2-046.30; 98B2-069.08; 98B2-086.39; 98B2-628.90; 98B2-744.93; 98B2-813.16; 98B2-948.01; 98B3-039.12; 98B3-078.96; 98B3-150.29; 98B3-151.34; 98B3-203.64; 98B3-422.75; 98B3-424.23; 98B3-448.91; 98B3-543.27; 98B3-590.44; 98B3-666.08; 98B3-705.68; 98B3-777.14; 98B3-836.97; 98B3-876.30; 98B3-889.47; 98B3-901.92; 98B3-946.76; 98B3-975.45; 98B3-979.38; 98E1-518.01; 98F1-100.16; 98F1-439.37; 98G1-008.41; 98G1-146.29; 98K1-198.55; 98K1-209.48; 98K1-213.41; 98K1-295.72;

99AA-402.42; 99AA-601.38; 99AA-873.08; 99AA-982.40; 99AA-985.10; 99H1-299.37.

Chạy quá tốc độ quy định: 78 trường hợp

11G1-008.56; 12AA-03468; 12AA-196.07; 12AA-202.72; 12AA-23248; 12AA-24077; 12AA-24321; 12AA-256.38; 12AA-261.59; 12AA-262.78; 12AA-332.72; 12AA-35917; 12AA-507.30; 12BA-040.07; 12B1-031.05; 12B1-17496; 12B1-200.53; 12D1-12843; 12D1-14948; 12D1-186.22; 12D1-25659; 12FA-034.72; 12FA-055.03; 12FA-07319; 12F5-4292; 12F9-8225; 12H1-09587; 12H1-121.77; 12H1-133.80; 12H1-158.35; 12H1-299.76; 12H1-369.32; 12H1-467.15;

12HA-04009; 12HA-079.52; 12HA-105.30; 12HA-110.64; 12HA-117.81; 12K6-6454; 12K8-4456; 12L1-059.75; 12L1-146.98; 12L1-306.29; 12LA-05707; 12P1-163.79; 12P1-172.87; 12S1-114.53; 12SA-03392; 12SA-053.85; 12VA-028.18; 12VA-031.42; 12X1-256.12; 12X1-261.85; 12Z1-039.59; 15B3-160.71; 20AC-037.06; 21E1-59257; 24B3-08060; 25M1-099.59; 28G1-369.08; 29V7-602.09; 36AU-050.91; 37AS-011.99; 88C1-315.82;

98AE-05277; 98AF-04944; 98B1-401.66; 98B2-445.09; 98B2-452.07; 98E1-855.83; 98F1-04662; 98F8-5982; 98K1-167.99; 98L1-107.49; 98M1-32155; 99AA-873.87.

Để tra cứu thông tin phương tiện vi phạm bị phạt nguội, người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn.

Tổng hợp: Phòng CSGT Hà Nội, Phòng CSGT Bắc Ninh

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

