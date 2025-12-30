Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thành lập nhóm 'quân xanh, quân đỏ' để đấu thầu thiết bị quan trắc

30-12-2025 - 16:37 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh, quân đỏ" tham gia gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước tại Bạc Liêu, dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư.

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC , đang bị truy nã), Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Văn phòng đại diện phía Nam - Công ty AIC), Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ), Bùi Thị Kim Em (cựu Kế toán trưởng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu); Hồ Tấn Mạnh (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Minh Tâm (cựu Phó Tổng Giám đốc) - Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á.

Quyết định truy nã của Công an Cà Mau với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Theo cáo trạng, để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc AIC và Lê Thị Linh Nhung - Phó Văn phòng Quản lý Dự án 7 thuộc Công ty AIC sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm “quân xanh”. Những doanh nghiệp này đã nâng khống các bảng báo giá, cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC.

Đồng thời, các đối tượng điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng thầu đối với gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

Dùng thủ đoạn làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu

Cáo trạng xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thành lập Công ty Tư vấn Công nghệ môi trường và Công ty Uy tín toàn cầu để nâng khống giá thiết bị. Lợi dụng mối quan hệ, Nhàn chỉ đạo cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung gặp ông Phạm Quốc Nam - Giám đốc Sở TN&MT tư vấn thiết bị trước khi lập dự án, và tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng thầu.

Bà Nhàn biết Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu, nên chỉ đạo bộ phận kế toán điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2013, 2014 và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 trong hồ sơ dự thầu. Qua đó cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Một trạm quan trắc nước mặt tự động ở Bạc Liêu cũ. (Ảnh minh họa).

Nhằm nâng khống giá trị thiết bị quan trắc, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thông qua Công ty Thái Bình Dương (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC), mua thiết bị từ các công ty trực tiếp nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty AIC và Công ty AIC cung cấp cho Sở TN&MT theo hợp đồng đã ký.

Ngoài ra, Công ty AIC đã cấu kết với Công ty Đông Nam Á không tiến hành thẩm định giá, ban hành chứng thư xác định giá của các thiết bị cao hơn giá thị trường, để cho Sở TN&MT căn cứ lập hồ sơ đấu thầu. Qua đó tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành các quyết định truy nã đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê tỉnh Bắc Ninh) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), và Trần Mạnh Hà (SN 1971, quê tỉnh Ninh Bình) - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.


Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người từ 70 tuổi trên cả nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng thọ dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Người từ 70 tuổi trên cả nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng thọ dịp Tết Nguyên đán tới đây? Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991 Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 30-12: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay, 30-12: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

16:07 , 30/12/2025
Lời khai lươn lẹo của đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 120 tỷ đồng: "Không biết đánh máy tính nên được cho làm tổ trưởng"

Lời khai lươn lẹo của đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 120 tỷ đồng: "Không biết đánh máy tính nên được cho làm tổ trưởng"

15:54 , 30/12/2025
Tết Dương lịch 2026 có được thưởng?

Tết Dương lịch 2026 có được thưởng?

15:31 , 30/12/2025
Hà Nội phân luồng giao thông qua các cửa ngõ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

Hà Nội phân luồng giao thông qua các cửa ngõ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

15:15 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên