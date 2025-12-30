Cả ngàn người sập bẫy trong đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma"

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma".

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo khắp cả nước khiến cả ngàn người sập bẫy. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể, đường dây lừa đảo này vẫn lấy tên công ty giả là "Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power" nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại.

Từ đầu tháng 7-2025, các đối tượng này sử dụng 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889 (đây là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền Internet) để lừa đảo.

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh "nhân viên" chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage… Sau đó các đối tượng lấy nhiều lý do gian dối, như: Để tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng…

Mục đích là đánh vào tâm lý hám lợi của khách hàng để yêu cầu bị hại nhận và thanh toán nhiều đơn hàng với số tiền cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị thực tế hàng hóa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, thiếu thông tin và hiểu biết về loại tội phạm này.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo và tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Các đối tượng thuê địa điểm để hoạt động, làm việc tại Phòng 503 Tòa nhà K300 Office ở số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", có đầy đủ danh nghĩa giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.