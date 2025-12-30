Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (30/12), miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông nên trời nhiều mây, trời lạnh về đêm và sáng. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày mai.

Khoảng ngày 1/1/2026, khu vực này sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa trở lại cho Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc từ đêm ngày đầu tiên của năm 2026 giảm còn 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C.

Từ ngày 2–4/1/2026, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18–22 độ C, có nơi trên 22 độ C; thấp nhất 12–16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh gây mưa rét vào ngày đầu năm mới (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng Nhiệt độ từ 21-32 độ.