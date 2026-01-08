Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chùm ảnh vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

08-01-2026 - 07:20 AM | Xã hội

Sau gần 1 giờ, đám cháy từ du thuyền trên sông Sài Gòn được khống chế.

CLIP: Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Đến 17 giờ ngày 7-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM mới dập tắt vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn.

- Ảnh 1.

Lửa bao trùm du thuyền.

Lúc 16 giờ 10 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m, phường Thạnh Mỹ Tây.

Sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền, cháy rụi.

Đến 16 giờ 33 phút, nhiều tàu cứu hỏa và lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo người dân, du thuyền trên đang kinh doanh nhà hàng.

- Ảnh 2.

Đến 17 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

- Ảnh 3.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

- Ảnh 4.

Tàu cứu hộ tiếp cận hiện trường.

- Ảnh 5.

Một người dân ghi lại hình ảnh vụ cháy.

- Ảnh 6.

Tàu cứu hỏa chia làm nhiều hướng dập lửa.

- Ảnh 7.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Theo Anh Vũ

Người lao động

