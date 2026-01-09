Bắt tạm giam đối tượng quản lý 103 website Lê Minh Hiến

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hiến, sinh năm 1991, trú tại tổ 4, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại khoản 3, Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Minh Hiến (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Đồng thời, cơ quan chức năng đã can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website "phevkl" do Hiến quản lý, đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Theo đó, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hành vi của đối tượng được pháp luật quy định là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ được xem là một loại tội phạm nguồn, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.