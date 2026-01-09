Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam đối tượng quản lý 103 website Lê Minh Hiến

09-01-2026 - 08:19 AM | Xã hội

Từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hiến, sinh năm 1991, trú tại tổ 4, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại khoản 3, Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam đối tượng quản lý 103 website Lê Minh Hiến - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Minh Hiến (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Đồng thời, cơ quan chức năng đã can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website "phevkl" do Hiến quản lý, đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Theo đó, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hành vi của đối tượng được pháp luật quy định là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ được xem là một loại tội phạm nguồn, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Nổi bật

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu từ ngày 1/7

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu từ ngày 1/7 Nổi bật

Dự báo thời tiết ngày 9/1: Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi dưới 5°C

Dự báo thời tiết ngày 9/1: Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi dưới 5°C

07:59 , 09/01/2026
Thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái

Thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái

07:42 , 09/01/2026
Tất cả phương tiện ô tô trên cả nước có sự thay đổi lớn chưa từng thấy

Tất cả phương tiện ô tô trên cả nước có sự thay đổi lớn chưa từng thấy

07:15 , 09/01/2026
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tuấn Kiệt và nhiều người khác, tạm giữ số tiền đặc biệt lớn

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tuấn Kiệt và nhiều người khác, tạm giữ số tiền đặc biệt lớn

06:55 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên