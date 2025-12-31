Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân

31-12-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Khoảng 9h sáng ngày 31/12, đám cháy bất ngờ bùng phát tại số 14 Hàng Mã (Hà Nội), lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế.

Clip: Như Hoàn

Khoảng 9h sáng ngày 31/12, một vụ cháy xảy ra tại khu vực kinh doanh phố Hàng Mã (Hà Nội) nơi có đông người qua lại, khiến nhiều người hoảng hốt. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, kèm theo nhiều khói đen, khiến khu vực xung quanh náo loạn. Thời điểm xảy ra cháy là buổi sáng, lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông.

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 2.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 3.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 4.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 5.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 6.

Nhiều cửa hàng xung quanh chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng điều động phương tiện, triển khai công tác chữa cháy và phân luồng giao thông. Chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận.

Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra vụ việc khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ, đặc biệt là những nạn nhân mắc kẹt ở phía trên do khói dày đặc.

“Ở dưới nhìn lên còn sợ, huống chi là người ở trên, khói nhiều quá rất dễ bị ngạt. Khoảng 9h vụ cháy xảy ra, có một cô gái cố trèo từ trên xuống nhưng không thể tìm chỗ đặt chân an toàn. Một người đàn ông khác ở trên đó cùng định bế xuống nhưng không được. Sau đó cả hai cùng nhảy xuống.” người này kể lại.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hai người này sau đó đã bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 7.

Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 8.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 9.

Lửa cháy lớn bên trong (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 10.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 11.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 12.
Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 13.

Nhiều người dân theo dõi sự việc

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, đôi nam nữ liều mình nhảy từ tầng cao thoát thân- Ảnh 14.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ

Hiện trường sau đó đã được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác kiểm tra, đồng thời nhắc nhở các hộ kinh doanh, gia đình nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là trong dịp cuối năm.

Theo Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn

Đời sống và pháp luật

