Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

28-11-2025 - 09:45 AM | Xã hội

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn, lửa bao trùm cả một khu vực tại KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-11, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực xảy ra cháy là một nhà xưởng sản xuất bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh trong khu công nghiệp.

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy lớn tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: MXH

Theo người dân, lửa bắt nguồn từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh, rồi cháy lan sang những khu vực khác. Do là xưởng chứa các vật dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chức năng khác đã có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan ra khu vực khác.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.


Theo Như Quỳnh

Người lao động

