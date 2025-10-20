Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đang cháy lớn chung cư RiverGate TP.HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy

20-10-2025 - 20:58 PM | Xã hội

Khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 27 chung cư RiverGate ở phường Khánh Hội, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Chiều 20/10, đám cháy bùng lên tại căn hộ tầng 27 chung cư RiverGate ở phường Khánh Hội, TP.HCM khiến khói đen bao trùm, hàng trăm cư dân hoảng loạn chạy xuống bằng lối thang bộ.

Đang cháy lớn chung cư RiverGate TP.HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy- Ảnh 1.

Cháy lớn tại tầng 27 chung cư RiverGate khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 20/10, khói lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ A2710 thuộc tầng 27 chung cư RiverGate, phường Khánh Hội, TP.HCM. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen nghi ngút bao trùm hành lang và ban công, đe dọa nhiều căn hộ lân cận.

Đang cháy lớn chung cư RiverGate TP.HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy- Ảnh 2.

Người dân hoảng loạn chứng kiến vụ cháy chung cư RiverGate.

Chuông báo cháy vang lên liên hồi khiến hàng trăm hộ dân trong tòa nhà hoảng loạn, vội vàng chạy xuống tầng trệt bằng lối thang bộ. Nhiều người bế theo con nhỏ, một số khác vừa chạy vừa ho sặc sụa vì khói dày đặc.

Đang cháy lớn chung cư RiverGate TP.HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy- Ảnh 3.

Vụ cháy gây ùn tắc đường Bến Vân Đồn.

Chị Nguyễn Thị Thắm (cư dân tầng 13) cho biết, khi đang đi thang máy thì chuông báo cháy bất ngờ vang lên. “Mọi người hoảng loạn chạy xuống bằng thang bộ, khói mù mịt, có người phải bế con nhỏ chen chúc giữa dòng người di tản,” chị Thắm kể.

Đang cháy lớn chung cư RiverGate TP.HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, khoảng 16h10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đang cháy lớn chung cư RiverGate TP.HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy- Ảnh 5.

Người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cư dân trở lại khu vực an toàn.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy.

Lương Ý/ VTC News

VTC News

