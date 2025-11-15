Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang

15-11-2025 - 10:05 AM | Xã hội

Cảnh sát đã kịp cứu 1 phụ nữ bị kẹt ở tầng 4 giữa đám cháy dữ dội ở căn nhà sát chợ Đầm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15-11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà 4 tầng cho thuê trọ trên đường Nguyễn Thái Học, sát chợ Đầm (phường Nha Trang, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), khiến một phụ nữ bị thương và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 4 giờ 30 phút, người dân phát hiện khói đen cùng lửa bốc lên dữ dội từ tầng trệt căn nhà. Người thuê trọ hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh, bao phủ toàn bộ các tầng trên. Nhiều người hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài.

Lãnh đạo phường Nha Trang và lực lượng chức năng có mặt vào sáng 15-11 để kiểm tra vụ cháy 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa phải chia nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi rồng khống chế đám cháy và triển khai xe thang tiếp cận các tầng trên.

CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang- Ảnh 1.

Đến sáng 15-11, lực lượng phòng cháy chữa cháy đang xử lý đám cháy ở căn nhà 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang

Đến khoảng 5 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, phần lớn tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết lực lượng chức năng đã phá cửa khoá trái để tiếp cận các tầng, kịp thời đưa chị T.T.T.H (25 tuổi), bị kẹt tại tầng bốn, ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Nạn nhân bị bỏng rải rác khắp cơ thân, độ 2-3, diện tích 30%. Chị H. được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để cấp cứu.

Hiện công an đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Clip: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang vào rạng sáng 15-11 khiến 1 người bỏng nặng

Theo Kỳ Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Cựu cán bộ y tế cầm đầu đường dây chuyên dùng búa đập vỡ xương, chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Cựu cán bộ y tế cầm đầu đường dây chuyên dùng búa đập vỡ xương, chiếm đoạt tiền bảo hiểm Nổi bật

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Tân

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Tân

09:51 , 15/11/2025
Một cán bộ công an ở TP HCM bị tai nạn giao thông tử vong

Một cán bộ công an ở TP HCM bị tai nạn giao thông tử vong

09:44 , 15/11/2025
Chất lượng không khí Hà Nội lên ngưỡng xấu

Chất lượng không khí Hà Nội lên ngưỡng xấu

09:27 , 15/11/2025
Diễn biến đợt không khí lạnh cực mạnh: Miền Bắc rét căm căm, Hà Nội thấp nhất 13 độ

Diễn biến đợt không khí lạnh cực mạnh: Miền Bắc rét căm căm, Hà Nội thấp nhất 13 độ

08:45 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên