Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn

Vào khoảng 23 giờ ngày 4-11, chợ Bình Dương, tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) bất ngờ cháy lớn.

Nhiều sạp hàng hóa của tiểu thương gần như bị thiêu rụi. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo địa phương xác nhận đang xảy ra vụ cháy tại chợ.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy

Các sạp gần như bị cháy rụi

Cột khói cao

Cháy chợ Bình Dương (Gia Lai) Video: Mỹ Lài