Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn

05-11-2025 - 06:43 AM | Xã hội

Nhiều sạp hàng hóa gần như bị thiêu rụi, không ít người thất thần nhìn ngọn lửa

Vào khoảng 23 giờ ngày 4-11, chợ Bình Dương, tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) bất ngờ cháy lớn.

Nhiều sạp hàng hóa của tiểu thương gần như bị thiêu rụi. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo địa phương xác nhận đang xảy ra vụ cháy tại chợ.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khống chế đám cháy.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật.

Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy

Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn- Ảnh 2.

Các sạp gần như bị cháy rụi

Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn- Ảnh 3.

Cột khói cao

Cháy chợ Bình Dương (Gia Lai) Video: Mỹ Lài

Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn- Ảnh 4.

Tiểu thương suy sụp

 

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

