6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026 tại TP.HCM

31-12-2025 - 10:50 AM | Xã hội

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm trên địa bàn thành phố dịp Tết Dương lịch 2026.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thành phố bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026.

Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, kinh phí thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao, gồm:

- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh). Tại đây dự kiến bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, kết hợp 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

- Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương)

- Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao cùng 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm:

- Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới)

- Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn)

- Khu Biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Mỗi điểm sử dụng 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, tối 31/12, TP.HCM tổ chức sự kiện đếm ngược (Countdown) chào đón năm mới 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện nhằm tạo không khí sôi động, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch.

Về công tác tổ chức, Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) đảm bảo nguồn đạn pháo hoa, xây dựng kế hoạch bắn và phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nội dung liên quan.

Công an TP.HCM chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và tổ chức bắn pháo hoa, đồng thời giữ gìn trật tự tại các điểm bắn và khu vực tập trung đông người dân theo dõi.


Nguyễn Liên/VTC News

VTC News

