Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm 1,3 tỷ đồng: Thông tin bất ngờ việc người dân đòi lại tiền phúng viếng

Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, ở tổ dân số 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) giả chết để trục lợi bảo hiểm, bị người dân đòi lại tiền phúng điếu, mới đây, bà Lê Thị Hải, tổ trưởng tổ dân số 3 Phú Sơn đã chia sẻ thông tin mới về sự việc này.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM sáng 30/12, bà Hải cho hay nhiều người dân đã từ bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếu do biết hoàn cảnh gia đình Thu hiện rất khó khăn.

Bà tổ trưởng dân phố thông tin, chuyện Thu bị phát giác việc giả chết để trực lợi bảo hiểm, đến nay, dư luận địa phương đã dần lắng xuống. Người dân bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Thu và bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu).

Bà Lê Thị Hải. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo bà Hải, thời điểm Thu mới trở về địa phương, nhiều người dân cho rằng mình bị lừa dối nên rất bức xúc. Một số ý kiến yêu cầu gia đình trả lại tiền phúng điếu, song thực tế không có ai đến nhận lại khoản tiền này.

"Chúng tôi cũng đã khuyên nhủ bà con không nên đòi lại, bởi hành vi sai trái của Thu đã có pháp luật xử lý”, bà Hải nói.

Trên báo Dân trí, bà Hải nói thêm, thời điểm gia đình tổ chức đám tang giả cho Thu trùng với đợt bùng phát dịch Covid-19 nên cũng không có nhiều người đến phúng điếu, đưa tang. Bà tổ trưởng dân phố cũng chia sẻ thêm rằng, trước đây, gia đình bà Thập thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn. Có lẽ Thu làm như vậy vì hoàn cảnh bức bách, nếu có người hiểu biết can ngăn, khuyên bảo thì có thể mọi chuyện đã khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Về việc xin xóa khai tử của Thu, trước đó, ngày 29/12, lãnh đạo UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn chưa thể xóa khai tử cho trường hợp này do đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra mới có căn cứ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.