Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit

30-12-2025 - 22:22 PM | Xã hội

Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Profit cùng 2 người khác do có nhiều hành vi trái pháp luật

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh (SN 1971), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982), Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) để điều tra về hành vi "Buôn lậu" và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit và đồng phạm

Công an TPHCM xác định Tạ Văn Vinh là Giám đốc Công ty TNHH Profit (trụ sở tại phường Tân Sơn, TPHCM) là người chủ mưu, cầm đầu và thuê Nhung và Uyên làm phi vụ trái pháp luật.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 4.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 5.

Tang vật bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện, thu giữ

Cụ thể, Vinh chỉ đạo Uyên và Nhung thông qua pháp nhân công ty và lợi dụng sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi buôn lậu thực phẩm chức năng của hai nhà sản xuất từ Canada và Hungary về tiêu thụ tại khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp bắt giữ 1 container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Profit

Các mặt hàng được phát hiện trong container có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, lực lượng cảnh sát phát hiện, từ ngày 16-4, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuất xứ Canada nhưng công ty không có hồ công bố sản phẩm theo quy định.

Công ty đã khai báo gian dối là mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.

Kết quả trên khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TPHCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng thời, Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia vào các hoạt động buôn lậu và tích cực phối hợp tố giác các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

