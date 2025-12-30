Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Trùm" lừa đảo Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm bị bắt như thế nào?

30-12-2025 - 21:45 PM | Xã hội

Từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân.

Ngày 30/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng trên địa bàn TP Hải Phòng và qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trong đường dây này có 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là đối tượng người Việt Nam giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ các đối tượng người nước ngoài.

Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Theo đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Diệm, sinh ngày 19/10/1988 trú tại xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng.

Tiếp đó, ngày 8/11, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng) tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng đi trên chuyến bay số hiệu VJ278 từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Các đối tượng đã được di lý cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 3.3 triệu người dân sẽ nhận được 2 khoản tiền lớn ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026

Hơn 3.3 triệu người dân sẽ nhận được 2 khoản tiền lớn ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991 Nổi bật

Thay tên sửa mặt, đội lốt doanh nhân, Nguyễn Thị Bé bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

Thay tên sửa mặt, đội lốt doanh nhân, Nguyễn Thị Bé bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

21:13 , 30/12/2025
Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tội nhận hối lộ

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tội nhận hối lộ

20:55 , 30/12/2025
Đoàn Hát Vang ra đầu thú, bắt Huỳnh Thị Ánh Sương

Đoàn Hát Vang ra đầu thú, bắt Huỳnh Thị Ánh Sương

20:33 , 30/12/2025
Cháy lớn tại kho phế liệu ở TP.HCM

Cháy lớn tại kho phế liệu ở TP.HCM

20:06 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên