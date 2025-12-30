"Trùm" lừa đảo Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm bị bắt như thế nào?

Ngày 30/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng trên địa bàn TP Hải Phòng và qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trong đường dây này có 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là đối tượng người Việt Nam giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ các đối tượng người nước ngoài.

Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Theo đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Diệm, sinh ngày 19/10/1988 trú tại xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng.

Tiếp đó, ngày 8/11, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng) tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng đi trên chuyến bay số hiệu VJ278 từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Các đối tượng đã được di lý cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.