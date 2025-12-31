Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố nữ giúp việc theo giờ Nguyễn Thị Thanh Hương sinh năm 1999

31-12-2025 - 06:52 AM | Xã hội

Bị can Nguyễn Thị Thanh Hương bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Thọ Văn tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N., sinh năm 1984, trú tại khu 2 (thuộc Tề Lễ cũ), xã Thọ Văn về việc gia đình bị mất trộm 1 con lợn đất tiết kiệm để trong tủ quần áo tại phòng ngủ. Bên trong lợn đất có khoảng 10 triệu đồng là số tiền gia đình tích góp trong thời gian dài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thọ Văn đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1999, trú tại khu 2 (thuộc Tề Lễ cũ), xã Thọ Văn.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương chỉ nơi thực hiện hành vi trộm cắp (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thanh Hương khai nhận trước đó từng nhiều lần được gia đình chị N. thuê đến dọn dẹp vệ sinh nhà ở.

Trong các lần làm việc này, đối tượng đã quan sát, nắm được không gian sinh hoạt, vị trí các phòng chức năng trong gia đình và phát hiện gia đình cất giữ lợn đất tiết kiệm trong tủ quần áo tại phòng ngủ.

Mặc dù ban đầu chưa thực hiện hành vi trộm cắp, song việc biết rõ vị trí cất giữ tài sản đã khiến đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Thanh Hương đã lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bị hại, quay lại và thực hiện hành vi trộm cắp lợn đất chứa tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp lại số tiền 10,3 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Hương về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

