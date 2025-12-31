Thay đổi quan trọng khi dùng mạng xã hội từ ngày 1/1/2026

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dùng mạng xã hội tại Việt Nam cần lưu ý những thay đổi từ 1/1/2026.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sau khi được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2025. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quyền riêng tư và an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Văn bản luật gồm 5 chương với 39 điều, quy định rõ khái niệm dữ liệu cá nhân, nguyên tắc bảo vệ dữ liệu, cùng quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức liên quan. Việc áp dụng luật được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng minh bạch hơn trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu, đồng thời trao cho người dùng quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình.

Khi chính thức thi hành, luật đặt ra yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp rà soát quy trình vận hành, điều chỉnh phương thức quản lý dữ liệu theo chuẩn mực mới, hướng tới việc bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng niềm tin số cho người dân.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. (Ảnh minh hoạ)

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, dữ liệu cá nhân là dữ liệu số hoặc thông tin dưới dạng khác xác định hoặc giúp xác định một con người cụ thể, bao gồm:

- Dữ liệu cá nhân cơ bản: Là dữ liệu cá nhân phản ánh các yếu tố nhân thân, lai lịch phổ biến, thường xuyên sử dụng trong các giao dịch, quan hệ xã hội, thuộc danh mục do Chính phủ ban hành.

- Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Là dữ liệu cá nhân phản ánh các yếu tố nhân thân, lai lịch phổ biến, thường xuyên sử dụng trong các giao dịch, quan hệ xã hội, thuộc danh mục do Chính phủ ban hành.

Trong đó, Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 đã quy định 06 nội dung quan trọng về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến có trách nhiệm sau đây:

1. Thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi chủ thể dữ liệu cá nhân cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến; không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng;

2. Không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản;

3. Cung cấp lựa chọn cho phép người dùng từ chối thu thập và chia sẻ tệp dữ liệu (gọi là cookies);

4. Cung cấp lựa chọn “không theo dõi” hoặc chỉ được theo dõi hoạt động sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến khi có sự đồng ý của người sử dụng;

5. Không nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

6. Công khai chính sách bảo mật, giải thích rõ cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân; cung cấp cho người dùng cơ chế truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu và thiết lập quyền riêng tư cho dữ liệu cá nhân, báo cáo các vi phạm về bảo mật và quyền riêng tư; bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi chuyển dữ liệu xuyên biên giới; xây dựng quy trình xử lý vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhanh chóng và hiệu quả.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

