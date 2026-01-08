Bắt quả tang Chu Kim Thành SN 1993, khám xét khẩn cấp nơi ở

Bộ đội Biên phòng TPHCM trao thưởng chuyên án ma túy bắt giữ nửa kg "đá"

Tại Đồn Biên phòng Long Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với UBND xã Long Sơn đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án phòng, chống ma túy và tội phạm.

Thực hiện Chuyên án HCM 1225.3, vào lúc 16h35' ngày 6/1/2026, tại khu vực đường liên thôn (tổ 3, thôn 2, xã Long Sơn), lực lượng trinh sát Phòng Nghiệp vụ BĐBP TPHCM chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Long Sơn và Công an xã Long Sơn bắt quả tang đối tượng Chu Kim Thành (SN 1993, trú tại phường Phước Thắng, TPHCM) về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 3g ma túy tổng hợp dạng đá và 1 điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ khoảng 500g ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Chu Kim Thành. Ảnh: BĐBP TPHCM

Nhằm kịp thời động viên, ghi nhận kết quả đấu tranh chuyên án, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM đã thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Long Sơn và Công an xã Long Sơn. UBND xã Long Sơn tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, quyết tâm của các lực lượng tham gia chuyên án.

Đồng thời, Thiếu tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tội phạm và ma túy, nhất là trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Thành công của chuyên án HCM 1225.3 góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng TPHCM.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 3kg ma túy từ Campuchia về TPHCM

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ khu vực biên giới Campuchia về Việt Nam.

Trước đó vào khoảng 16 giờ 40 ngày 2/1, lực lượng BĐBP Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (26 tuổi, trú phường Tân Định, TPHCM) đang vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy các loại.

Trương Trọng Hiếu cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Qua đấu tranh khai thác, Trương Trọng Hiếu thừa nhận đã nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Sheng Hun, từ khu vực Bavet (Campuchia) về Thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công 5 triệu đồng.

Kết quả giám định xác định, tang vật thu giữ gồm các loại ma túy Ketamine và Methamphetamine, với tổng trọng lượng hơn 2,8kg.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.