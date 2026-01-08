Bắt giữ Lê Bình Yên, khám xét nơi ở thu giữ nhiều tiền, vàng

Ngày 06/01/2026, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng cắt khóa cửa đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng với trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, sáng 01/01/2026, chị T (sinh năm 1992, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến Công an phường Long Xuyên trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm: hơn 10 cây vàng 9999; 01 đồng hồ đeo tay và 40 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản bị mất trên 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Long Xuyên đã phân công lực lượng Công an đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh truy xét đối tượng.

Đối tượng Lê Bình Yên tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 05/01, Công an phường xác định Lê Bình Yên (sinh năm 1990, cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) là đối tượng nghi vấn, nên tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Yên quanh co không thừa nhận, tuy nhiên trước những hình ảnh, chứng cứ thu thập được tại hiện trường và trong quá trình điều tra, Yên đã thừa nhận:

Vào khoảng 03h30' sáng ngày 01/01, Yên phát hiện nhà chị T khóa cửa ngoài nên dùng kìm cắt khóa đột nhập vào trong trộm số tài sản trên. Qua khám xét phương tiện và nơi ở của Yên, Công an phường thu giữ nhiều ngoại tệ, 01 sợi dây chuyền và 09 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, 01 xe mô tô cùng nhiều đồ vật có liên quan. Được biết, Yên là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tang vật thu được.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ảnh: CA An Giang