Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Minh Hà

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm 04 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà, sinh năm 1991, trú tại thôn Châu Khê, xã Đường An, thành phố Hải Phòng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Do có mối quan hệ anh em với nhau, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 24/11/2025, Hoàng Thị Thuần rủ Phạm Thị Minh Hà (là chị dâu) và Hoàng Thị Hằng (là chị ruột của Thuần) đi sang Lào vận chuyển vàng để lấy tiền công. Sau đó, Thuần cùng Hằng và Hà hẹn nhau đón xe khách đi sang Lào.

Khi Thuần đang đứng tại khu vực nhà vệ sinh ở bến xe Viêng Chăn, Lào thì có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi (không biết tên, tuổi, địa chỉ) đưa cho Thuần 03 bọc giấy, bên trong mỗi bọc có 06 chiếc vòng vàng.

Hình ảnh Kiểm sát viên phối hợp ĐTV tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Thị Minh Hà. Ảnh: VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Thuần cầm lấy rồi đưa cho Hằng, Hà mỗi người 01 bọc giấy, bên trong có 02 vòng vàng. Khi xe ô tô khách rời bến xe Viêng Chăn về Việt Nam được khoảng 03 giờ đồng hồ, do sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nên Hà xin xuống xe đi vệ sinh rồi vứt 02 chiếc vòng xuống lề đường.

Đến khoảng 08 giờ 20 phút ngày 26/11/2025, Thuần, Hằng và Hà về đến cửa khẩu Quốc tế Cầu treo. Do sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện việc vận chuyển trái phép vàng nên Thuần và Hằng đi tới chỗ Hà đứng rồi bỏ vào ba lô của Hà 04 chiếc vòng vàng nhờ Hà giữ hộ, sau đó thì bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu treo phát hiện, thu giữ 04 chiếc vòng vàng trên người Hà, có trọng lượng 600 gam, tương đương 160 chỉ vàng, tổng giá trị ban đầu là 2.256.000.000đ.

Tại Bản kết luận của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: 04 chiếc vòng kim loại màu vàng có tổng khối lượng là 600 gam, đều là vàng Au.