Giới thiệu 145 người ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

08-01-2026 - 20:35 PM | Xã hội

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Chiều 8/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương (gồm cả những người được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu).

Việc giới thiệu này làm cơ sở để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân để triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan tiếp tục thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Đồng thời, thông báo đến các cơ quan, cá nhân để lấy ý kiến cử tri nơi công tác và triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm về nhân sự cơ quan mình giới thiệu.

Với các doanh nghiệp tham gia ứng cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Công tác đại biểu gửi cơ quan chức năng thẩm tra, thẩm định đúng quy định với tinh thần đúng người, đúng việc.

Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội phối hợp Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ứng cử đang công tác ở các cơ quan của Quốc hội.

Anh Văn/ VTC News

VTC News

