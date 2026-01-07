Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam, khám xét nhà trọ của Lê Đức Kiên sinh năm 2000

07-01-2026 - 13:45 PM | Xã hội

Lê Đức Kiên cùng 5 bị can bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can gồm: Phạm Xuân Chiều, sinh năm 1992; Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1992; Trần Thế Tiến, sinh năm 1995; Lê Đức Kiên, sinh năm 2000; Trần Duy Ngọc, sinh năm 1990 và Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1995, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình.

Bắt tạm giam, khám xét nhà trọ của Lê Đức Kiên sinh năm 2000 - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Được biết, các bị can Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng đã có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao (vay 3 triệu đồng, thời gian góp trong 25 ngày, mỗi ngày góp 150 nghìn đồng).

Khi giao tiền cho vay, các đối tượng giữ lại 150 ngàn tiền phí vay và 300 nghìn đồng tiền góp trước 2 ngày.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025, khi người vay không có khả năng góp tiền hoặc bỏ trốn thì các bị can trên đã có hành vi ném chai bia, chất bẩn và tạt nước sơn vào nhà của người vay hoặc người thân của người vay để đe dọa, gây sức ép buộc trả tiền.

Trước tính chất manh động, coi thường pháp luật của các bị can đã làm cho người dân hoang mang, lo sợ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng xác minh vụ việc và tiến hành thu thập chứng cứ vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý.

Đến ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Bình Hòa, tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ các đối tượng Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng tại nhà trọ thuê trên địa bàn xã.

Khám xét nhà trọ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều thùng nước sơn, mắm tôm, xe môtô và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Bắt tạm giam, khám xét nhà trọ của Lê Đức Kiên sinh năm 2000 - Ảnh 2.

Tang vật thu được tại nhà trọ các đối tượng thuê (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo ai là nạn nhân của các bị can trên thì liên hệ số điện thoại 0693.599.511 (trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết, phục vụ điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

