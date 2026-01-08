Công an TPHCM truy nã Đinh Tuấn Dũng

Ngày 8-1, Công an TPHCM cho biết vừa ra Quyết định truy nã Đinh Tuấn Dũng (SN 1961, quê Lâm Đồng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TPHCM xác định hành vi của Đinh Tuấn Dũng đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tuy nhiên quá trình điều tra, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ bị can đang ở đâu.

Quyết định truy nã của Công an TPHCM

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo pháp luật hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo truy nã đối tượng có thông tin lai lịch và đặc điểm nhận dạng như sau: Sẹo xéo giữa hai lông mày.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM tại địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM, điện thoại: 0989615215 liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Tuyên.



