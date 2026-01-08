Một công ty tại TPHCM tặng ô tô cho nhân viên tại tiệc tất niên

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi đoạn clip ghi lại không khí náo nhiệt tại buổi tiệc tất niên của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE, đóng tại phường Bình Dương, TPHCM. Sự kiện này thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô lớn mà còn bởi các phần thưởng giá trị dành cho nhân viên, từ ô tô, xe máy điện đến nhiều thiết bị gia dụng.

Tiệc tất niên của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE có quà tặng là một chiếc ô tô - Ảnh: Cắt từ Clip

Ông Trần Văn Vĩnh, Giám đốc kế hoạch và sản xuất của công ty, cho biết, tiệc tất niên là hoạt động truyền thống hằng năm, nhằm chăm lo Tết cho hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên. "Dù năm 2025 kinh tế còn nhiều thách thức, công ty may mắn duy trì ổn định sản xuất và vận hành. Thành quả này có phần đóng góp quan trọng từ toàn thể người lao động", ông Vĩnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, sáu xe máy điện tổng giá trị 155 triệu đồng cùng các phần quà như tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi chiên không dầu, lò vi sóng và máy xay sinh tố cũng được trao cho các nhân viên khác - Ảnh: Cắt từ Clip

Đáng chú ý, chương trình bốc thăm may mắn trong buổi tiệc năm nay có tổng giá trị giải thưởng khoảng 558 triệu đồng. Giải đặc biệt là một chiếc ô tô trị giá hơn 271 triệu đồng đã tìm được chủ nhân may mắn, anh K.T.L., công nhân xưởng gỗ số 2. Bên cạnh đó, sáu xe máy điện tổng giá trị 155 triệu đồng cùng các phần quà như tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi chiên không dầu, lò vi sóng và máy xay sinh tố cũng được trao cho các nhân viên khác.

Không chỉ dừng lại ở bốc thăm may mắn, công ty còn chi hơn 500 triệu đồng để tuyên dương và khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm, từ khối văn phòng đến công nhân sản xuất - Ảnh: Công ty cung cấp

Không chỉ dừng lại ở bốc thăm may mắn, công ty còn chi hơn 500 triệu đồng để tuyên dương và khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm, từ khối văn phòng đến công nhân sản xuất. "Chúng tôi luôn coi trọng sự sáng tạo, ghi nhận mọi nỗ lực và cố gắng của nhân viên" - ông Vĩnh nhấn mạnh.

Tiệc tất niên có đông đảo người lao động tham gia - Ảnh: Công ty cung cấp

Chia sẻ về lý do gắn bó lâu dài với công ty, ông Vĩnh bộc bạch: "Điều khiến tôi ở lại chính là văn hóa coi trọng con người và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Tại đây, chúng tôi không chỉ làm việc mà còn cùng nhau vượt qua thử thách để tạo ra giá trị thực. Tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc này, công ty sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô và vươn xa trong tương lai".

Buổi tiệc tất niên không chỉ là dịp tri ân người lao động mà còn là minh chứng cho văn hóa doanh nghiệp đề cao con người, khuyến khích sáng tạo và tôn vinh thành tích. Sự kiện này hứa hẹn sẽ trở thành truyền thống được cán bộ, công nhân viên mong chờ mỗi dịp cuối năm.