Tin vui trước Tết Bính Ngọ: Hơn 3,5 triệu người nhận cùng lúc 2 khoản tiền lớn, cập nhật ngay lịch chi trả

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02, tháng 3/2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 02/2026, giúp người hưởng vui Xuân đón Tết.

Nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH các tháng 02 và 3/2026 cho người hưởng, tại Công văn số 3447/BHXH-TCKT, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Về chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02 - 3/2026

- BHXH các tỉnh thực hiện chỉ trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 02, tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02/2026, áp dụng với cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

- Đối với 04 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng: Các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 03 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 01 và tháng 02/2026 vào cùng kỳ chi trả của tháng 12/2025). Tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 02/2026.

Yêu cầu chi trả đầy đủ, đúng thời gian

Để công tác chi trả tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh thực hiện:

- Bố trí nhân lực lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

- Xây dựng phương án chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 02, tháng 3/2026) phù hợp với kế hoạch cấp kinh phí và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, bảo đảm chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời.

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH để thống nhất triển khai.

-Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triể khai không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng; thu hồi theo quy định đối với trường hợp người hưởng đã nhận gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH nhưng sau đó từ trần.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để thuận tiện, nhanh chóng; thông tin đầy đủ lịch chi trả đến người hưởng.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH triển khai các nội dung như sau:

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện để công tác chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau không có khả năng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả.

- Thông báo kịp thời các thay đổi về lịch chi trả (nếu có) cho người hưởng.

- Tăng cường các biện pháp quản lý người hưởng; nắm bắt tình hình người hưởng tại nơi cư trú, nhất là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng uỷ quyền khác; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp đã nhận gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH sau đó từ trần.

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 02, tháng 03/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị lũ, lụt sớm khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, BHXH Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 01 và tháng 02/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025. Việc chi trả được thực hiện tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cho 250.544 người hưởng, với tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.



