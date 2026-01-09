Bắt Nguyễn Văn Công SN 1986, cầm đầu đường dây tội phạm quy mô đặc biệt lớn

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh triệt xóa đường dây “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Văn Công (SN 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động dưới hình thức ghi số đề với quy mô đặc biệt lớn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSHS phát hiện Nguyễn Văn Công có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động mua bán số đề nên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả xác minh xác định: Công câu kết với nhiều đối tượng khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thông qua mạng xã hội Zalo. Từ năm 2024, Công sử dụng các tài khoản Zalo như “Chí Thanh”, “Lê Nin Win Win”, “Zuka”, “Tiên Cây Cảnh”, “Đại Lâm Mộc”, “Nguyen Sy” để nhận số đề, sau đó chuyển vào nhóm Zalo “KH-B ĐỨC” gồm các tài khoản “Mình Công”, “Ú Mập Ú Ù”, “Peonyut” nhằm thực hiện hành vi mua bán số đề, hưởng hoa hồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 03/01/2026, Phòng CSHS xác lập chuyên án trinh sát bí số 12Đ và tổ chức phá án, triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc để đấu tranh làm rõ. Kết quả điều tra xác định riêng trong ngày 02/01/2026, Nguyễn Văn Công đã nhận số đề với tổng số tiền 149.963.000 đồng.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, lực lượng CSHS đã triệu tập 43 đối tượng trong đường dây; tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị bắt ước tính trên 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động tinh vi, thường xuyên xóa dữ liệu, sử dụng nhiều sim, nhiều tài khoản nhằm che giấu hành vi phạm tội. Phòng CSHS đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Đà Nẵng khôi phục dữ liệu điện tử, làm rõ vai trò từng đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: 49 điện thoại di động các loại dùng để thực hiện hành vi mua bán số đề; 170.000.000 đồng tiền mặt; 110.000.000 đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, khởi tố 04 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 bị can về tội “Đánh bạc”, bắt tạm giam 16 bị can; 27 đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng như nợ nần, mâu thuẫn gia đình, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác. CATP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời báo tin cho Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.