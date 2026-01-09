Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam quản lý cơ sở massage AYARU Nguyễn Đức Thiên

09-01-2026 - 14:31 PM | Xã hội

VKSND khu vực 11 đã phê chuẩn khởi tố, tạm giam 2 bị can quản lý và nhân viên cơ sở massage AYARU vì hành vi chứa mại dâm, khi phát hiện nhiều nữ nhân viên bán dâm cho khách với giá 1 - 2,4 triệu đồng/lượt và trích 10% cho cơ sở.

Ngày 9/1, VKSND khu vực 11 vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiên (SN1982, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Bùi Quang Huy (SN2000, cùng trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về tội chứa mại dâm, quy định tại khoản 2 Điều 327 BLHS.

Vào đêm ngày 2/01, lực lượng Công an kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Massage AYARU tại đường Ngô Văn Sở, phường Tuy Hoà, bắt quả tang 01 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Cơ sở massage Ayaru. Ảnh: VKS khu vực 11

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định: Nguyễn Đức Thiên (quản lý) cùng Bùi Quang Huy (nhân viên) trong thời gian quản lý, điều hành cơ sở Massage AYARU đã tạo điều kiện cho người khác thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại thời điểm bắt quả tang tại 01 phòng thuộc cơ sở massage có N.V.N.Đ và N.N.A.T thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình điều tra xác minh, 07 nhân viên nữ khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá từ 1.000.000 đồng - 2.400.000 đồng/01 lượt khách, trong đó, phải trích lại 10%/lần bán dâm cho cơ sở.

Các nữ nhân viên khai nhận đã nhiều lần bán dâm cho khách tại cơ sở massage AYARU để thu lợi bất chính dưới sự quản lý, điều hành của Thiên, Huy và một số đối tượng khác.

Hiện tại, VKSND khu vực 11 tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nam An

