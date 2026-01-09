Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Băng giá xuất hiện tại một tỉnh miền Trung khi nhiệt độ xuống âm 5 độ C

09-01-2026 - 14:10 PM | Xã hội

Nhiệt độ xuống thấp đến âm 5 độ C khiến cây cối, mặt đường ở khu vực Buộc Mú, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An xuất hiện băng giá.

Sáng 9-1, Đại úy Nguyễn Cảnh Bá, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (Đồn Biên phòng Na Ngoi, tỉnh Nghệ An), cho biết những ngày gần đây nhiệt độ tại khu vực này xuống thấp dưới 0 độ C khiến cây cối, mặt đất bị băng giá bao phủ.

Nhiệt độ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú xuống thấp dưới 0 độ C khiến cây cối, mặt đất bị băng giá bao phủ. Nguồn: B. Phòng

Theo Đại úy Nguyễn Cảnh Bá, ban ngày nhiệt độ trung bình khoảng 4 đến 5 độ C.

Từ 1 giờ sáng, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, có lúc nhiệt độ xuống đến âm 5 độ C. Khi nhiệt độ xuống thấp, lớp sương đọng trên cây cối, mặt đường đều bị đóng băng.

Đến khoảng 9 giờ sáng, khi nhiệt độ tăng cao thì lớp băng giá bắt đầu tan.

Trước tình trạng nhiệt độ xuống thấp, lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn khuyến cáo người dân hạn chế lên nương rẫy vào sáng sớm để tránh trơn trượt và giữ ấm cho vật nuôi, đặc biệt những gia súc thả rông, tránh thiệt hại.

VIDEO: Băng giá xuất hiện tại một tỉnh miền Trung khi nhiệt độ xuống âm 5 độ C - Ảnh 1.

Băng giá phủ kín cây cối khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: B. Phòng

VIDEO: Băng giá xuất hiện tại một tỉnh miền Trung khi nhiệt độ xuống âm 5 độ C - Ảnh 2.

Băng giá xuất hiện tại xã Na Ngoi tỉnh Nghệ An. Ảnh: B. Phòng

VIDEO: Băng giá xuất hiện tại một tỉnh miền Trung khi nhiệt độ xuống âm 5 độ C - Ảnh 3.

Băng giá phủ kín cây cỏ. Ảnh: B. Phòng

Theo dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục ảnh hưởng sâu tới các xã biên giới tỉnh Nghệ An. Trong những ngày tới, nhiệt độ ban đêm có thể xuống thấp, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối kéo dài trong nhiều ngày.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

