Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức thưởng Tết nguyên đán ở Hà Nội cao nhất hơn 600 triệu đồng

05-01-2026 - 11:53 AM | Xã hội

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 cao nhất của công nhân, lao động ở Hà Nội được công bố là hơn 600 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 3.182 doanh nghiệp, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã có thông tin về tình hình lương, thưởng Tết của 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Hà Nội thưởng Tết cao nhất hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 của công nhân, lao động ở Hà Nội có mức thưởng cao nhất là hơn 600 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh (ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 46,5 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch 2026 của các doanh nghiệp thuộc loại hình này là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Đặc biệt, đơn vị có mức thưởng cao nhất là 103 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Về loại hình Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 18 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận lương cao nhất là 230 triệu đồng/người/tháng. Đối với tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 800.000 đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, đơn vị có mức tiền lương cao nhất là 225 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 37 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 286 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, người dân cần đề cao cảnh giác

Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, người dân cần đề cao cảnh giác Nổi bật

Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002

Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002 Nổi bật

Các tuyến đường dẫn vào trung tâm Hà Nội kẹt cứng ngày làm việc đầu năm 2026

Các tuyến đường dẫn vào trung tâm Hà Nội kẹt cứng ngày làm việc đầu năm 2026

11:45 , 05/01/2026
Chính thức từ 1/3, một quy định mới về bất động sản sẽ tác động trực tiếp tới hàng triệu người

Chính thức từ 1/3, một quy định mới về bất động sản sẽ tác động trực tiếp tới hàng triệu người

11:08 , 05/01/2026
Clip CSGT TP.HCM đập cửa kính xe công nghệ, khống chế tên cướp: Lời đề nghị gấp của tài xế

Clip CSGT TP.HCM đập cửa kính xe công nghệ, khống chế tên cướp: Lời đề nghị gấp của tài xế

10:20 , 05/01/2026
Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh

Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh

10:12 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên