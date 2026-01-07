Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ

Chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines, khai thác bằng máy bay Airbus B787 trên hành trình từ Frankfurt đi Hà Nội ngày 6-1, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Calcutta), Ấn Độ để kịp thời cấp cứu một hành khách gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Kolkata

Sau khi cất cánh khoảng 8 giờ, hành khách B.M.L, quốc tịch Đức, ngồi tại ghế 11F, bất ngờ có biểu hiện sức khỏe xấu, khó thở. Tổ tiếp viên đã lập tức triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ y tế cần thiết theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp trên chuyến bay.

Do tình trạng sức khỏe của hành khách không có dấu hiệu cải thiện, tổ bay đã quyết định chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Calcutta), Ấn Độ để hành khách được tiếp cận hỗ trợ y tế cần thiết từ mặt đất trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi nhận được thông tin từ tổ bay, đại diện Vietnam Airlines tại Ấn Độ đã nhanh chóng phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ mặt đất tại và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN36 đã khởi hành lại lúc 5 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 7-1.

Theo đại diện hãng hàng không, việc hạ cánh khẩn cấp là quyết định kịp thời và cần thiết trong tình huống đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị hàng không và mặt đất. Dù việc điều chỉnh hành trình có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lịch bay, Hãng hàng không quốc gia luôn đặt yếu tố an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu trong mọi hoạt động khai thác.

Xe cứu thương cập máy bay để cấp cứu khách

Đây là một trong số nhiều trường hợp mà Vietnam Airlines đã điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế. Trước đó, ngày 17-9-2025, chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) đi TP HCM phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ); ngày 23-7-2025, chuyến bay VN837 hành trình Hà Nội - Siem Reap đã chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng; ngày 6-7-2025, chuyến bay VN56 từ Hà Nội đến Anh phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Kolkata (Ấn Độ); và ngày 30-6-2025 chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Nha Trang phải hạ cánh xuống Đà Nẵng để cấp cứu hành khách.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe