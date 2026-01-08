Hình ảnh ‘đặc vụ’ trong buổi tổng duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Lực lượng Cảnh vệ triển khai bảo vệ từ xa đến gần, từ tĩnh đến động, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị nghiệp vụ khác để kiểm soát tuyệt đối các khu vực trung tâm chính trị, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa điểm diễn ra hoạt động trọng yếu của Đại hội.