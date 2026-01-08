Hình ảnh ‘đặc vụ’ trong buổi tổng duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng
Ngày 8/1, Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong thế trận bảo vệ nhiều tầng, nhiều lớp, lực lượng Cảnh vệ được xác định là “lá chắn sống”, trực tiếp bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những mục tiêu đặc biệt quan trọng.
Tiền Phong
Theo Tiền Phong Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://tienphong.vn/hinh-anh-dac-vu-trong-buoi-tong-duyet-le-xuat-quan-bao-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-post1811218.tpo