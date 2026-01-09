Viện kiểm sát phản bác lời bào chữa 'phủi trách nhiệm' của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Cựu Cục trưởng phản bác cáo buộc "bật đèn xanh" cho cấp GMP

Sáng 9/1, phiên xét xử 55 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, tiếp tục với phần bào chữa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) ngoài hành vi nhận hối lộ để ký cấp phép giấy chứng nhận thực phẩm mà còn “bật đèn xanh” cho việc cấp giấy chứng nhận GMP cho doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc có sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận GMP (Thực hành sản xuất tốt) cho nhà máy của đối tượng Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA – hiện đang điều tra trong vụ án khác). Việc cấp GMP bị cho là nhằm tạo điều kiện bỏ qua các lỗi trong quá trình thẩm định, hậu kiểm.

Bào chữa tại tòa, cựu Cục trưởng Phong khẳng định bản thân không chịu trách nhiệm đối với nội dung này.

“Giấy chứng nhận GMP tôi không ký và không biết sai ở chỗ nào. Nội dung này chưa thấy được làm rõ, tôi cũng chưa thấy làm rõ không đủ điều kiện ở chỗ nào, nếu chưa đủ điều kiện thì vai trò của ai trong việc cấp giấy chứng nhận GMP”, bị cáo Phong đặt câu hỏi.

Theo ông Phong, trong cáo trạng cũng như phần xét hỏi tại tòa chưa làm rõ các nội dung nêu trên và đề nghị luật sư tiếp tục làm rõ ở phần tranh luận.

Còn luật sư của ông Phong cho rằng mặc dù thân chủ có hành vi nhận tiền “cảm ơn” từ doanh nghiệp thông qua cấp dưới, song việc này “không xuất phát từ việc chỉ đạo gây khó khăn cho doanh nghiệp để buộc họ phải chi tiền, cũng không có hành vi vòi vĩnh hay yêu cầu doanh nghiệp chi tiền thì mới duyệt hồ sơ”.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong.

Viện Kiểm sát khẳng định hành vi của cựu Cục trưởng rất rõ ràng

Đối đáp lại quan điểm bào chữa, đại diện Viện Kiểm sát cho hay, đã ghi nhận bị cáo Phong là người có chuyên môn, trong quá trình công tác có những thể hiện nhất định về trách nhiệm quản lý.

Tuy nhiên, Kiểm sát viên cũng nhấn mạnh “hành vi phạm tội của bị cáo là rất rõ ràng”, được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ cụ thể trong hồ sơ vụ án.

Dẫn các bút lục số 1004, 1006 đến 1014, Viện Kiểm sát cho biết bị cáo Cao Văn Trung (cựu Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra Cục An toàn thực phẩm đã khai trước khi các đoàn đi thẩm định và hậu kiểm GMP đến làm việc tại nhà máy, doanh nghiệp đã đề nghị “hỗ trợ” để được cấp GMP phục vụ sản xuất.

Sau khi Trung báo cáo và được ông Nguyễn Thanh Phong cùng ông Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) “bật đèn xanh” đồng ý hỗ trợ, Trung yêu cầu Nguyễn Năng Mạnh phải “chu đáo” với các thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo Cục.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện một số lỗi tồn tại nhưng không đưa vào biên bản do đã thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu. Trung cầm phong bì của doanh nghiệp, ghi rõ tên lãnh đạo Cục, báo cáo ông Phong và ông Long về việc đoàn kiểm tra bỏ qua một số lỗi, đồng thời doanh nghiệp gửi quà, đề nghị tạo điều kiện cấp sớm GMP.

Viện Kiểm sát khẳng định “ông Phong và ông Long đều đồng ý, nhận quà và chỉ đạo thông báo cho doanh nghiệp sớm khắc phục những lỗi được ghi trong biên bản. Có nghĩa là một số lỗi thì không ghi vào biên bản, một số lỗi thì ghi nhưng yêu cầu khắc phục nhanh”.

Theo Viện Kiểm sát, tại bút lục số 946 chính bị cáo Phong đã thừa nhận việc Cao Văn Trung gửi biên bản báo cáo kết quả kiểm tra cho mình tại phòng làm việc. Biên bản thể hiện rõ việc không thu được mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại nhà máy, song đoàn kiểm tra không đề xuất yêu cầu doanh nghiệp bổ sung mẫu. Do đoàn không đề xuất, bị cáo Phong đã phê duyệt, đồng ý với kết quả kiểm tra.

Từ những dẫn chứng trên, Viện Kiểm sát phản bác lập luận “không biết” của bị cáo Phong, khẳng định báo cáo được nộp kèm theo biên bản đã ghi rõ nội dung không thu được mẫu. Cho nên, bị cáo thừa nhận không thu được mẫu là lỗi của đoàn, bị cáo cũng đồng ý, nhưng lại nói là không biết. Nếu đoàn thích làm gì thì làm, không báo cáo lãnh đạo Cục thì vai trò quản lý của lãnh đạo Cục ở đâu?

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng nhấn mạnh các phong bì đều được ghi rõ tên doanh nghiệp, do trưởng đoàn công tác trực tiếp cầm về, có báo cáo và có biên bản kèm theo. Do đó, không thể không có căn cứ nói rằng bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc này.

Cuối phần đối đáp, Viện Kiểm sát còn viện dẫn hàng loạt trường hợp doanh nghiệp được cấp GMP dù còn nhiều lỗi tồn tại, như: Công ty MediUSA có 7 lỗi; Công ty Medifa có 12 lỗi; các doanh nghiệp khác cũng nhiều lỗi thể hiện đầy đủ trong hồ sơ, biên bản.