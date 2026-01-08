Hướng dẫn tặng quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động





Đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Trong đó hướng dẫn đối tượng được tặng quà, lập danh sách tặng quà Tết đợt 1, đợt 2.

Việc triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 15/12/2025 của UBND TP. Hà Nội về chăm lo đời sống cho các đối tượng an sinh xã hội nhân dịp Tết cổ truyền.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3179/BHXH-KHTC, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của BHXH TP. Hà Nội.

Ngoài ra, người hưởng lương hưu từ BHXH các tỉnh khác, BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân chuyển đến nhận lương hưu tại TP. Hà Nội trước ngày 1/2/2026 cũng thuộc diện thụ hưởng.

Bên cạnh đó, người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí, được BHXH TP. Hà Nội tiếp nhận, giải quyết và ban hành quyết định hưởng trước ngày 1/2/2026 cũng được đưa vào danh sách tặng quà.

Việc xác định đúng, đủ đối tượng nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tránh bỏ sót hoặc chi trả trùng lặp trong quá trình thực hiện chính sách.

Mức quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 300.000 đồng/người

Mức quà Tết năm nay là 300.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện do UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của BHXH các cơ sở mở tại các ngân hàng thương mại.

BHXH cơ sở có trách nhiệm phối hợp với UBND phường, xã tiếp nhận kinh phí trước ngày 20/1/2026, đồng thời chuyển kịp thời về BHXH TP. Hà Nội và các bưu điện trung tâm để tổ chức chi trả.

Căn cứ danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2026, BHXH TP. Hà Nội sẽ lập danh sách tặng quà Tết đợt 1 vào ngày 27/1/2026.

Đợt này áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng và các trường hợp được duyệt mới, chuyển đến từ BHXH tỉnh khác, Quân đội hoặc Công an nhân dân trước ngày 26/1/2026.

Danh sách tặng quà Tết đợt 2 được lập vào ngày 2/2/2026, dành cho các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được duyệt mới hoặc chuyển đến trong khoảng thời gian từ ngày 26/1/2026 đến trước ngày 1/2/2026, với thời điểm hưởng chế độ tính từ tháng 2/2026 trở về trước.

Chi trả quà tết được thực hiện cùng kỳ với lương hưu tháng 2/2026

BHXH TP. Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết của UBND thành phố cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân.

Việc chi trả được thực hiện cùng kỳ với lương hưu tháng 2/2026, bảo đảm kịp thời, an toàn, đầy đủ và đúng quy định.

Hiện nay, BHXH TP. Hà Nội đang thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 606.000 người hưởng, với tổng số tiền khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân trên địa bàn Thủ đô đạt 99,53%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng./.