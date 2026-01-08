Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo hoàn thành chỉnh trang đô thị trước Tết nguyên đán 2026

08-01-2026 - 14:48 PM | Xã hội

Đẩy nhanh chỉnh trang đô thị trung tâm TPHCM, phấn đấu về đích trước Tết 2026.

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về việc tiếp tục chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo làm nhanh các dự án chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

TPHCM sẽ tiếp tục chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ

Theo đó, Thành ủy đánh giá cao kết quả công trình chỉnh trang đường Lê Lợi, một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng của TPHCM vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền hỗ trợ thực hiện, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

Bí thư Thành ủy nhận định đây là mô hình xã hội hóa hiệu quả, cần tiếp tục nhân rộng, thể hiện sự chung tay, đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển không gian đô thị TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Thành ủy giao Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương làm việc với doanh nghiệp để tiếp tục triển khai chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng.

Trọng tâm là các khu vực, tuyến phố trung tâm có giá trị văn hóa – du lịch như khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, các vòng xoay và những công trình đã xuống cấp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố. Một số công trình sẽ được lựa chọn để triển khai sớm, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo làm nhanh các dự án chỉnh trang đô thị - Ảnh 2.

Đường Lê Lợi mới vừa hoàn thành chỉnh trang

Trước đó, công trình chỉnh trang đường Lê Lợi đã hoàn thành vào ngày 31-12 sau khoảng 20 ngày thi công. Các hạng mục chính gồm cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách; chỉnh trang, sơn sửa các căn nhà phố liền kề và các chung cư dọc hai bên tuyến đường, góp phần làm đẹp diện mạo khu vực trung tâm TPHCM.

Theo Ngọc Quý

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rùng mình nghe kẻ lừa đảo đọc vanh vách số dư, biết cả mã OTP: Lỗ hổng chết người đến từ đâu?

Rùng mình nghe kẻ lừa đảo đọc vanh vách số dư, biết cả mã OTP: Lỗ hổng chết người đến từ đâu? Nổi bật

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu từ ngày 1/7

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu từ ngày 1/7 Nổi bật

Công "hàu" - quản trị trang "Phó Thường dân" vừa bị bắt là ai?

Công "hàu" - quản trị trang "Phó Thường dân" vừa bị bắt là ai?

14:33 , 08/01/2026
Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội, chủ nhà nhảy từ trên cao xuống, một cụ già còn mắc kẹt

Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội, chủ nhà nhảy từ trên cao xuống, một cụ già còn mắc kẹt

14:08 , 08/01/2026
Nhiều nơi ở miền Bắc 5 độ C, đợt rét đậm, rét hại kéo dài tới khi nào?

Nhiều nơi ở miền Bắc 5 độ C, đợt rét đậm, rét hại kéo dài tới khi nào?

13:49 , 08/01/2026
Bắt giám đốc Trần Đức Giang sinh năm 1986

Bắt giám đốc Trần Đức Giang sinh năm 1986

12:35 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên