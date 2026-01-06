Công an ra cảnh báo nóng, tất cả người dân khi nhận được tin nhắn này đặc biệt chú ý
Công an tỉnh An Giang cho biết, gần đây, nhiều người dân phản ánh việc nhận được tin nhắn hoặc email thông báo "hoàn tiền điện" do điều chỉnh hóa đơn, sai sót chỉ số công tơ.
Theo cơ quan công an, các thông báo thường kèm đường link, yêu cầu người nhận nhanh chóng xác nhận thông tin để được hoàn tiền.
Thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng đánh vào tâm lý ham lợi, tạo áp lực về thời gian, dẫn dụ nạn nhân truy cập website giả mạo có giao diện giống cơ quan, doanh nghiệp chính thống, sau đó yêu cầu nhập thông tin ngân hàng, mật khẩu và mã OTP.
Chỉ cần một thao tác chủ quan, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền trong thời gian rất ngắn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.
Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân:
